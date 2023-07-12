Все из-за Роналду? ФИФА запретила Аль-Насру регистрировать новых игроков
Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)
ФИФА объявила о том, что на саудовский клуб Ан-Наср наложено дисциплинарное наказание в виде трансферного бана.
Как сообщает Бен Джейкобс в Twitter, команда звездного португальца не сможет подписывать новых игроков ни из-за границы, ни в самой Саудовской Аравии в ближайшие три трансферных окна.
По информации источника, клуб был оштрафован за трансферную задолженность.
В 2018 году Аль-Наср подписал нападающего Ахмеда Мусу из Лестера, за которого должен был заплатить 16,5 миллионов евро. Спустя столько лет саудовский клуб остался должен 460 тысяч евро, которые были прописаны в виде бонусов.
Англичане обратился в ФИФА, чтобы там осудили Аль-Наср. В итоге суд постановил, что саудовцы должны выплатить сумму, однако они до сих пор не сделали.
Отмечается, что дело передали в Дисциплинарный комитет ФИФА. Аль-Наср хотел бы смягчить наказание.
Забавно, что, по определенным данным, Роналдо получает около $550,000 каждый день.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Шахтера официально возглавил команду Криштиану Роналду.