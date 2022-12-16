ФИФА отклонила просьбу Зеленского призвать к миру на финале ЧМ-2022 — CNN 16 декабря, 14:25 Офис президента Украины был удивлен отказом ФИФА — CNN (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Просьба президента Украины Владимира Зеленского призвать к миру на планете перед началом финала чемпионата мира-2022 в Катаре 18 декабря была отклонена Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщает CNN со ссылкой на источник.



По его информации, Офис президента Украины предложил обратиться по видеосвязи к болельщикам на стадионе в Катаре перед финальной игрой между Аргентиной и Францией, и был удивлен отказом.

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Тем не менее, отмечает источник, переговоры между Украиной и организацией все еще продолжаются. Пока неясно, будет ли сообщение Зеленского транслироваться в прямом эфире или в записи.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», — заявил источник.

Киев неоднократно пытался использовать крупные мировые события, вне зависимости от их тематики, для удержания внимания мировой общественности к войне, которую Россия развязала против Украины.

Ранее Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля 2022 года, а также сказал с речь на 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми.