ФИФА поможет отстроить футбольную инфраструктуру Газы

15 октября, 17:11
Поделиться:
Джанни Инфантино (Фото: REUTERS/Blair Gable)

Джанни Инфантино (Фото: REUTERS/Blair Gable)

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация профинансирует восстановление стадионов и площадок в Газе, разрушенных во время войны.

Читайте также:
ФИФА выдвинула идею изменить одно из ключевых правил футбола — СМИ

Заявление прозвучало после мирного саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе, где собрались более двадцати мировых лидеров, сообщает Reuters.

«Для ФИФА важно быть здесь, помогать и поддерживать процесс мира, чтобы он дал реальный результат», — отметил Инфантино после подписания документа о стабилизации региона.

Реклама

По его словам, ФИФА поможет восстановить футбольные объекты не только в Газе, но и на всей территории Палестины. Речь идет о реконструкции разрушенных во время израильской военной операции полей и создании фонда для развития детских и молодежных программ.

Читайте также:
Лось, ягуар и орлан: ФИФА показала талисманов ЧМ-2026 — видео

«Роль футбола — поддерживать, объединять, давать надежду. Мы поможем восстановить все футбольные площадки в Газе, создадим возможности для детей и вернем игру вместе с Палестинской футбольной ассоциацией», — подчеркнул Инфантино.

Ранее Эксперты ООН требовали от ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФИФА сектор Газа Джанни Инфантино

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies