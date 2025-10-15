ФИФА поможет отстроить футбольную инфраструктуру Газы

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация профинансирует восстановление стадионов и площадок в Газе, разрушенных во время войны.

Заявление прозвучало после мирного саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе, где собрались более двадцати мировых лидеров, сообщает Reuters.

«Для ФИФА важно быть здесь, помогать и поддерживать процесс мира, чтобы он дал реальный результат», — отметил Инфантино после подписания документа о стабилизации региона.

По его словам, ФИФА поможет восстановить футбольные объекты не только в Газе, но и на всей территории Палестины. Речь идет о реконструкции разрушенных во время израильской военной операции полей и создании фонда для развития детских и молодежных программ.

«Роль футбола — поддерживать, объединять, давать надежду. Мы поможем восстановить все футбольные площадки в Газе, создадим возможности для детей и вернем игру вместе с Палестинской футбольной ассоциацией», — подчеркнул Инфантино.

Ранее Эксперты ООН требовали от ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля.