Кровавый контракт. ФИФА продала России права на трансляцию чемпионата мира по футболу в Катаре — СМИ 30 августа, 19:23 ЧМ-2022 начнется 20 ноября (Фото:ФИФА)

Международная федерация футбола (ФИФА), несмотря на войну России против Украины, продала РФ права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который в этом году состоится в Катаре, сообщает РБК-Спорт.

Сообщается, что телеправа купили три российских телеканала – ВГТРК, Первый и Матч ТВ.

Они уже выплатили 75% стоимости контракта, общая сумма которого составляет $39 млн - по $13 млн с каждого.

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Еще около $1 млн составило вознаграждение компании Телеспорт, которая выступила агентом при оформлении сделки.

Следует отметить, что сборная России не сыграет на Мундиале из-за дисквалификации.

Чемпионат мира по футболу начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года.

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