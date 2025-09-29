Как пишет Bild, ФИФА рассматривает возможность запретить добивание после незабитого пенальти.

Если нововведение примут, после незабитого пенальти игра будет возобновляться ударом от ворот, независимо от того, куда отскочит мяч.

Окончательное решение примет IFAB — единственный орган, который имеет право менять правила игры. В случае положительного вердикта новые правила сначала протестируют в контрольных матчах, а затем могут ввести с сезона 2026/27.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует изменить количество участников на чемпионате мира по футболу-2030.