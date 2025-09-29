ФИФА выдвинула идею изменить одно из ключевых правил футбола — СМИ

29 сентября, 16:29
ФИФА планирует изменить привычное правило (Фото: ФИФА)

ФИФА планирует изменить привычное правило (Фото: ФИФА)

Международная федерация футбола (ФИФА) готовит революционные изменения.

Как пишет Bild, ФИФА рассматривает возможность запретить добивание после незабитого пенальти.

Если нововведение примут, после незабитого пенальти игра будет возобновляться ударом от ворот, независимо от того, куда отскочит мяч.

Окончательное решение примет IFAB — единственный орган, который имеет право менять правила игры. В случае положительного вердикта новые правила сначала протестируют в контрольных матчах, а затем могут ввести с сезона 2026/27.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует изменить количество участников на чемпионате мира по футболу-2030.

