ФИФА требует от сборной Бельгии убрать из формы на чемпионате мира в Катаре слово Love — фото 21 ноября, 21:51 Бельгия пока не сыграла на ЧМ-2022 ни одного матча (Фото:BELGA)

Международная федерация футбола (ФИФА) требует от сборной Бельгии сменить дизайн выездной формы на чемпионате мира в Катаре.

Причиной стала надпись Lovе на внутренней стороне футболки, символизирующая общие ценности разнообразия, равенства и инклюзивности, сообщает Nieuwsblad.

Несмотря на то, что во время игры надпись не была бы видна, теперь бельгийцы вынуждены ее заклеить.

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Фото: Footy Headlines

Фото: Nieuwsblad

Кроме этого, ФИФА не устраивают и радужные цвета на форме бельгийской сборной.

Фото: Nieuwsblad

Ранее ФИФА не разрешила футболистам играть на ЧМ-2022 с повязками с лозунгом One Love в поддержку ЛГБТ.

На групповом этапе Бельгия сыграет с Хорватией, Канадой и Марокко.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. В матче-открытии Эквадор обыграл Катар (2:0).