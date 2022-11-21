ФИФА требует от сборной Бельгии убрать из формы на чемпионате мира в Катаре слово Love — фото

21 ноября, 21:51
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Бельгия пока не сыграла на ЧМ-2022 ни одного матча (Фото:BELGA)

Бельгия пока не сыграла на ЧМ-2022 ни одного матча (Фото:BELGA)

Международная федерация футбола (ФИФА) требует от сборной Бельгии сменить дизайн выездной формы на чемпионате мира в Катаре.

Причиной стала надпись Lovе на внутренней стороне футболки, символизирующая общие ценности разнообразия, равенства и инклюзивности, сообщает Nieuwsblad.

Несмотря на то, что во время игры надпись не была бы видна, теперь бельгийцы вынуждены ее заклеить.

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Footy Headlines
Фото: Footy Headlines
Nieuwsblad
Фото: Nieuwsblad
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Кроме этого, ФИФА не устраивают и радужные цвета на форме бельгийской сборной.

Nieuwsblad
Фото: Nieuwsblad

Ранее ФИФА не разрешила футболистам играть на ЧМ-2022 с повязками с лозунгом One Love в поддержку ЛГБТ.

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На групповом этапе Бельгия сыграет с Хорватией, Канадой и Марокко.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. В матче-открытии Эквадор обыграл Катар (2:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФИФА Катар ЛГБТ ЧМ-2022 Сборная Бельгии

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