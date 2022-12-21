ФИФА удалила твит о Месси после жалоб фанатов Роналду — СМИ 21 декабря, 21:08 Лионель Месси и Криштиану Роналду (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Международная федерация футбола (ФИФА) удалила твит об аргентинском форварде Лионеля Месси после жалоб фанатов португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Sun.



После завершения финала чемпионата мира-2022 ФИФА опубликовала в Twitter сообщение следующего содержания: «Дебаты о лучшем игроке всех времен завершены.

Главный трофей теперь является частью коллекции. Наследие завершено".

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На твит отреагировали фанаты Роналду, которые принялись критиковать это утверждение со стороны ФИФА.

Через время пресс-служба организации из-за потока гневных отзывов приняла решение удалить данное сообщение.

Сообщалось, что пост Месси с кубком мира установил рекорд по количеству лайков в Instagram.