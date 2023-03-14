Станет самым продолжительным. ФИФА официально утвердила новый формат чемпионата мира по футболу-2026 14 марта, 20:17 За трофей сразятся 48 сборных (Фото:fifa.com)

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила формат чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

На чемпионате мира впервые сыграют 48 сборных, а не 32, как это было на мундиалях, начиная с 1998 года.

Участники будут распределены на 12 групп по 4 команды в каждой. В 1/16 финала будут выходить две лучшие сборные каждой группы и восемь лучших команд, которые в своих квартетах займут третье место.

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Чемпионат мира-2026 станет самым продолжительным — за 39 дней будет сыграно 104 матча.

Сообщалось, что чемпионом мира 2022 года стала сборная Аргентины, которая в финале в серии пенальти победила команду Франции.