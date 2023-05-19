Известный футболист покинет Манчестер Юнайтед после 12 лет в клубе

19 мая, 15:42
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Фил Джонс был игроком Манчестер Юнайтед с 2011 года (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Фил Джонс был игроком Манчестер Юнайтед с 2011 года (Фото:REUTERS/Craig Brough)

31-летний защитник Фил Джонс покинет Манчестер Юнайтед после завершения сезона.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

«Красные дьяволы» решили не продлевать с Джонсом контракт, который завершается в конце этого сезона.

Джонс стал игроком Манчестер Юнайтед в 2011 году, перейдя из Блэкберна за 19,3 млн евро.

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Уже в следующем сезоне он стал чемпионом Англии под руководство легендарного Алекса Фергюсона в его последнем сезоне во главе манкунианцев.

Также он дважды выигрывал Суперкубок Англии, по одному разу Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги.

Всего за 12 лет защитник сыграл за Манчестер Юнайтед 229 матчей, в которых забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что капитан Барселоны Серхио Бускетс покинет каталонскую команду в конце сезона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед

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