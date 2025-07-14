Челси — ПСЖ — 3:0. Обзор финала клубного ЧМ-2025 по футболу — видео
Челси забил три гола в ворота ПСЖ (Фото: Reuters/Vincent Carchietta)
Второй раз в истории Челси выиграл клубный чемпионат мира. В финале английский клуб разгромил французский Пари Сен-Жермен.
Челси — ПСЖ — 3:0
Голы: Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43.
Челси: Санчес, Гюсто, Колвилл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс (Дьюсбери-Холл, 77), Кайседо, Фернандес (Сантос, 61), Нету (Нкунку, 77), Жоао Педро (Делап, 67), Палмер.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Заир-Эмери, 72), Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Фабиан Руис (Маюлу, 72), Дуэ (Рамуш, 72), Дембеле, Кварацхелия (Барколя, 58).
Предупреждения: Нету, 34, Кайседо, 36, Гюсто, 40, Колвилл, 82 — Дембеле, 88, Мендеш, 90+4.
Удаление: Невеш, 86.
После матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси.