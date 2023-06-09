Кто играет и кто развлекает: все, что надо знать о финале Лиги чемпионов 9 июня, 18:07 Финал в Стамбуле (Фото:REUTERS/Mehmet Emin Caliskan)

В субботу, 10 июня, большой футбольный день в Европе. Определится победитель Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Интер.

Накануне решающего матча сезона УЕФА составил гид для болельщиков.

Когда пройдет финал? Лига чемпионов сезона 2022/23 завершится 10 июня 2023 года. Решающий матч турнира начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Кто сыграет? Первым финалистом стал Интер, который в полуфинале с общим счетом 3:0 обыграл соседей из Милана. Во втором полуфинале Манчестер Сити не оставил шансов Реалу (общий счет — 5:1), поквитавшись с мадридцами за прошлогоднее поражение на этой стадии.

Где пройдет матч? Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле был изначально построен, чтобы поддержать заявку Турции на проведение Олимпийских игр 2008 года. Но тогда Олимпиаду получил Китай. Это домашний стадион сборной Турции, который расположен в стамбульском районе Башакшехир и был открыт в 2002 году. Его вместимость — 75 тысяч зрителей.

Фото: REUTERS/Molly Darlington

В 2005 году арена уже принимала финал Лиги чемпионов, который обрел легендарный статус и стал известен как «Чудо в Стамбуле». Пропустив в первом тайме три безответных мяча от Милана, Ливерпуль сумел одержать одну из самых известных волевых побед в истории европейского футбола.

Где смотреть? В Украине официальными трансляторами поединка являются OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Какой формат? Если в основное время будет ничья, последует дополнительное время: два тайма по 15 минут. Команда, забившая больше мячей в дополнительное время, станет победителем. Если по истечении дополнительного времени счет будет равный, победитель определится в серии 11-метровых ударов.

Кто выступит на церемонии открытия? Хедлайнерами станут бразильская звезда Anitta и шведский диджей Alesso. Anitta выпустила недавно свой пятый студийный альбом Versions Of Me и получила номинацию на премию GRAMMY в категории «Лучший новый исполнитель».

Вместе с ней выступит обладатель GRAMMY, мультиплатиновый исполнитель, автор песен и продюсер Burna Boy.

Кто судит финал? Польский арбитр Шимон Марчиняк, который в декабре судил финал чемпионата мира 2022 года, назначен на финал Лиги чемпионов-2022/23.

Что получит победитель? Кубок чемпионов весит 7,5 килограмма и имеет высоту 73,5 сантиметра. «Возможно, это не шедевр искусства, однако все в футболе хотят к нему прикоснуться», — сказал создатель трофея Юрг Штадельманн.