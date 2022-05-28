«Будем играть ради людей в Украине». Главный тренер Ливерпуля положительно прокомментировал перенос финала ЛЧ 28 мая, 06:12 Цей матеріал також доступний українською Юрген Клопп (Фото:Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Главный тренер английского Ливерпуля позитивно отреагировал на то, что у страны-агрессора отобрали право проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

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Тренер отметил, что его команда будет играть «ради людей в Украине».

«Война продолжается. То, что этот матч до сих пор состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно, именно тот правильный месседж, который должна получить Россия. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее разрушить. Мы играем этот финал ради людей, ради людей в Украине», — заявил Клопп.

Видео дня

28 мая в 22:00 по киевскому времени начнется финал Лиги чемпионов между ФК Ливерпуль и Реал-Мадрид. Матч должен был пройти в Санкт-Петербурге, но после начала полномасштабного вторжения УЕФА приняло решение перенести его.

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