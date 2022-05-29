«Пойдут на край географии». Президент ФК Ингулец не сдержался в прямом эфире финала ЛЧ, говоря про российских оккупантов
Александр Поровознюк комментировал финал Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Lee Smith)
Президент ФК Ингулец Александр Поворознюк, более известный по фразе «Вова, е**ш их» не сдержался во время комментирования финала Лиги Чемпионов.
Поворознюк выругался в прямом эфире говоря о российских оккупантах.
«Нам дадут оружие западные партнёры, и я думаю, что мы такой пи*ды дадим, что они пойдут на край географии, б*ядь, и забудут, что такое Украина!», — заявил Поворознюк.
29 мая мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0 и стал победителем турнира.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.