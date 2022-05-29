«Пойдут на край географии». Президент ФК Ингулец не сдержался в прямом эфире финала ЛЧ, говоря про российских оккупантов

29 мая, 02:54
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Александр Поровознюк комментировал финал Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Александр Поровознюк комментировал финал Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Президент ФК Ингулец Александр Поворознюк, более известный по фразе «Вова, е**ш их» не сдержался во время комментирования финала Лиги Чемпионов.

Поворознюк выругался в прямом эфире говоря о российских оккупантах.

«Нам дадут оружие западные партнёры, и я думаю, что мы такой пи*ды дадим, что они пойдут на край географии, б*ядь, и забудут, что такое Украина!», — заявил Поворознюк.

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29 мая мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0 и стал победителем турнира.

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов Война в Украине Война России против Украины

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