Легенда Барселоны удивил прогнозом по поводу финалистов ЧМ-2022 8 ноября, 22:14 Самюэль Это’О видит потенциал у африканских сборных (Фото:Самюэль Это’О via Instagram)

Легенда Барселоны, а теперь президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О сделал смелый прогноз по поводу финалистов чемпионата мира в Катаре.

Это'О считает, что в финал ЧМ-2022 выйдут Камерун и Марокко, а победу в решающем матче одержит его сборная, сообщает ESPN.

«У африканских сборных всегда был потенциал для победы, но пока нам не удавалось показать себя с лучшей стороны. Команды годами становились все более опытными, поэтому думаю, что мы готовы не только участвовать, но и выигрывать», — сказал Это'О.



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На групповом этапе Камерун сыграет с Бразилией, Сербией и Швейцарией, а Марокко – с Хорватией, Бельгией и Канадой.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер признался, что выбор Катара хозяином чемпионата мира 2022 года был ошибкой.