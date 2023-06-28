УЕФА назвал города, в которых состоятся финалы Лиги конференций в двух следующих сезонах 28 июня, 20:46 Следующий финал Лиги конференций состоится в Афинах (Фото:Путеводитель по стадиону)

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с городами и стадионами, где состоятся финалы Лиги конференций в 2024-м и 2025-м годах.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В сезоне 2023/24 финал Лиги конференций состоится в Афинах на стадионе Святой Софии, который является домашним для греческой команды АЕК. Арена вмещает 32,5 тысячи зрителей.

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Отмечается, что стадион Святой Софии был открыт недавно и не принимал международных матчей, поэтому УЕФА проведет дополнительную инспекцию арены.

Решающий поединок третьего по престижности еврокубка в сезоне 2024/25 пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе, где выступает местный Шленск. Арена может вместить 45 тысяч болельщиков.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия впервые в истории примет клубный чемпионат мира.

