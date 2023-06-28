УЕФА назвал города, в которых состоятся финалы Лиги конференций в двух следующих сезонах
Следующий финал Лиги конференций состоится в Афинах (Фото:Путеводитель по стадиону)
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с городами и стадионами, где состоятся финалы Лиги конференций в 2024-м и 2025-м годах.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В сезоне 2023/24 финал Лиги конференций состоится в Афинах на стадионе Святой Софии, который является домашним для греческой команды АЕК. Арена вмещает 32,5 тысячи зрителей.
Отмечается, что стадион Святой Софии был открыт недавно и не принимал международных матчей, поэтому УЕФА проведет дополнительную инспекцию арены.
Решающий поединок третьего по престижности еврокубка в сезоне 2024/25 пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе, где выступает местный Шленск. Арена может вместить 45 тысяч болельщиков.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия впервые в истории примет клубный чемпионат мира.