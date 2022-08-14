Зинченко поразил фанатов эффектным финтом в матче за Арсенал — видео
Зинченко успешно влился в новую команду (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко приложился к победе "канониров" над Лестером (4:2) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.
Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте при счете 4:2 в пользу Арсенала.
Украинец не отметился голевыми действиями, но запомнился надежной игрой в обороне, а его финт стал украшением поединка.
Под прессингом игроков Лестера Зинченко технично обработал мяч и пятой отдал на Гранита Джаку, сорвав овации публики.
Ранее сообщалось, что Зинченко после первого официального матча за «канониров» попал в символическую команду лучших игроков стартового тура английской Премьер-лиги по версии популярного портала Whoscored.
Перед этим Whoscored признал Зинченко лучшим игроком матча против Кристал Пэлас в первом туре английской Премьер-лиги.
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