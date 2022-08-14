Зинченко поразил фанатов эффектным финтом в матче за Арсенал — видео 14 августа, 12:51 Зинченко успешно влился в новую команду (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте при счете 4:2 в пользу Арсенала.

Украинец не отметился голевыми действиями, но запомнился надежной игрой в обороне, а его финт стал украшением поединка.

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Под прессингом игроков Лестера Зинченко технично обработал мяч и пятой отдал на Гранита Джаку, сорвав овации публики.

Ранее сообщалось, что Зинченко после первого официального матча за «канониров» попал в символическую команду лучших игроков стартового тура английской Премьер-лиги по версии популярного портала Whoscored.

Перед этим Whoscored признал Зинченко лучшим игроком матча против Кристал Пэлас в первом туре английской Премьер-лиги.

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