Зинченко поразил фанатов эффектным финтом в матче за Арсенал — видео

14 августа, 12:51
Зинченко успешно влился в новую команду (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Зинченко успешно влился в новую команду (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко приложился к победе "канониров" над Лестером (4:2) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте при счете 4:2 в пользу Арсенала.

Украинец не отметился голевыми действиями, но запомнился надежной игрой в обороне, а его финт стал украшением поединка.

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Под прессингом игроков Лестера Зинченко технично обработал мяч и пятой отдал на Гранита Джаку, сорвав овации публики.

https://www.youtube.com/watch?v=NdiiLUhvKEY

Ранее сообщалось, что Зинченко после первого официального матча за «канониров» попал в символическую команду лучших игроков стартового тура английской Премьер-лиги по версии популярного портала Whoscored.

Перед этим Whoscored признал Зинченко лучшим игроком матча против Кристал Пэлас в первом туре английской Премьер-лиги.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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