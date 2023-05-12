Лига конференций. Камбек Вест Хэма и досадное поражение Фиорентины — видео
Фиорентина — Базель (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Сыграны первые полуфинальные матчи Лиги Конференций.
Фиорентина — Базель — 1:2
Голы: Артур, 25 — Диуф, 71, Амдуми, 90+2
Фиорентина открыла счет после стандарта на 25-й минуте, когда Мартинес Куарта совершил скидку на Артура Кабраля и тот отправил мяч в ворота бывшей команды.
Однако на 71-й Энди Диуф искусным ударом отправил мяч в правый нижний угол ворот и сделал счет — 1:1.
Финальный счет на 92-й минуте установил полузащитник Базеля Зеки Амдуми, хладнокровно вырвавший победу для своей команды — 1:2.
Вест Хэм — АЗ — 2:1
Голы: Бенрахма, 67, Антонио, 76 — Райндерс, 41
На 41-й минуте встречи АЗ, никуда не спешащий целый первый тайм, открыл счет на табло. После борьбы в центре поля мяч дошел до Райндерса, который красивым дальним ударом в ближний угол прошил голкипера.
Во втором тайме игрок АЗ Мэттью Райан слишком агрессивно вступил в борьбу в штрафной площадке. Фол привел к пенальти, который на 67-й минуте реализовал Бенрахма. А уже на 76-й минуте Антонио ударом головой вывел Вест Хэм вперед, что привело к волевой победе хозяев.
Ранее состоялся первый полуфинальный матч ЛЧ между Миланом и Интером.