Лига конференций. Камбек Вест Хэма и досадное поражение Фиорентины — видео 12 мая, 00:20 Фиорентина — Базель (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Сыграны первые полуфинальные матчи Лиги Конференций.

Фиорентина — Базель — 1:2

Голы: Артур, 25 — Диуф, 71, Амдуми, 90+2

Фиорентина открыла счет после стандарта на 25-й минуте, когда Мартинес Куарта совершил скидку на Артура Кабраля и тот отправил мяч в ворота бывшей команды.

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Однако на 71-й Энди Диуф искусным ударом отправил мяч в правый нижний угол ворот и сделал счет — 1:1.

Финальный счет на 92-й минуте установил полузащитник Базеля Зеки Амдуми, хладнокровно вырвавший победу для своей команды — 1:2.

Вест Хэм — АЗ — 2:1

Голы: Бенрахма, 67, Антонио, 76 — Райндерс, 41

На 41-й минуте встречи АЗ, никуда не спешащий целый первый тайм, открыл счет на табло. После борьбы в центре поля мяч дошел до Райндерса, который красивым дальним ударом в ближний угол прошил голкипера.

Во втором тайме игрок АЗ Мэттью Райан слишком агрессивно вступил в борьбу в штрафной площадке. Фол привел к пенальти, который на 67-й минуте реализовал Бенрахма. А уже на 76-й минуте Антонио ударом головой вывел Вест Хэм вперед, что привело к волевой победе хозяев.

Ранее состоялся первый полуфинальный матч ЛЧ между Миланом и Интером.