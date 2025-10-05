Римляне на вершине. Довбик ассистом помог Роме победить Фиорентину — видео

5 октября, 18:29
Артем Довбик отдал голевой пас на Суле (Фото: ФК Рома)

В воскресенье, 5 октября, Рома одержала волевую победу над Фиорентиной в шестом туре Серии А.

Фиорентина — Рома 1:2
Голы: Кин, 14 — Суле, 22, Кристанте, 30

Команды активно начали первый тайм. Уже на 14-й минуте Мойзе Кин выбежал в быструю контратаку и точным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в матче.

Вскоре римляне сравняли счет. Коне передачей нашел Артема Довбика, который пяткой отпасовал на линию штрафной, где оказался Матиас Суле. Аргентинец сильным ударом в верхний угол ворот восстановил равновесие на табло.

На 30-й минуте встречи Брайан Кристанте после подачи с углового ударом в ближний угол вывел римлян вперед. Этот гол стал решающим в матче, принеся Роме очередную победу в сезоне.

Интересно, что благодаря победе над Фиорентиной Рома поднялась на первое место в турнирной таблице Серии А, имея 15 очков после шести туров. Ближайшие преследователи — Наполи и Милан (по 12 очков) — имеют игру в запасе. 5 октября команда Антонио Конте сыграет против Дженоа, а подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с Ювентусом.

