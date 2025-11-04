Самый сильный соперник Динамо в Лиге конференций уволил главного тренера

4 ноября, 13:25
Пиоли не задержался во Флоренции (Фото: REUTERS/Daniele Mascolo)

Итальянская Фиорентина объявила об увольнении Стефано Пиоли с поста главного тренера команды.

Исполняющим обязанности наставника команды назначен Даниэле Галлоппа, сообщает пресс-служба флорентийцев.

«Клуб хотел бы поблагодарить [Пиоли] и его штаб за профессионализм, проявленный во время их работы в Фиорентине», — говорится в заявлении.

Пиоли во второй раз возглавил Фиорентину летом этого года. Под его руководством команда на старте сезона квалифицировалась в основной этап Лиги конференций, пройдя Полесье.

Впрочем, Фиорентина провально начала чемпионат Италии: ни одной победы в 10 матчах и последнее место в таблице. Именно эти результаты стали причиной увольнения Пиоли.

Добавим, что киевское Динамо 11 декабря сыграет на выезде против Фиорентины в Лиге конференций. «Фиалки» набрали шесть очков в первых двух турах турнира и возглавляют таблицу.

Фиорентина пока что является единственным клубом, который дважды играл в финале ЛК (2023, 2024). Оба поединка итальянцы проиграли.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Фиорентина Чемпионат Италии ФК Динамо (Киев) Футбол Лига конференций

