Неадекватные фанаты: Капитану Фиорентины разбили голову до крови в финале Лиги конференций — видео

7 июня, 22:55
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Окровавленный Кристиано Бираги (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Окровавленный Кристиано Бираги (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Защитник Фиорентины Кристиано Бираги пострадал от зверского поведения фанатов Вест Хэма во время финала Лиги конференций.

Финальный поединок еврокубкового турнира был приостановлен в первом тайме.

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На 34-й минуте в капитана итальянского клуба был брошен предмет, когда футболист готовился к подаче с углового.

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В результате попадания предмета в голову Бираги получил рассечение. Врачи немедленно оказали ему помощь и замотали голову тейпом.

Главный арбитр встречи спустя несколько минут разрешил возобновить встречу.

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Отметим, что по итогу первого тайма Фиорентина и Вест Хэм голов не забивали.

Ранее сообщалось, что английский клуб подготовил праздничный автобус в случае победы в Лиге конференций.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лига конференций

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