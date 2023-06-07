Неадекватные фанаты: Капитану Фиорентины разбили голову до крови в финале Лиги конференций — видео
Окровавленный Кристиано Бираги (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)
Защитник Фиорентины Кристиано Бираги пострадал от зверского поведения фанатов Вест Хэма во время финала Лиги конференций.
Финальный поединок еврокубкового турнира был приостановлен в первом тайме.
На 34-й минуте в капитана итальянского клуба был брошен предмет, когда футболист готовился к подаче с углового.
В результате попадания предмета в голову Бираги получил рассечение. Врачи немедленно оказали ему помощь и замотали голову тейпом.
Главный арбитр встречи спустя несколько минут разрешил возобновить встречу.
Отметим, что по итогу первого тайма Фиорентина и Вест Хэм голов не забивали.
Ранее сообщалось, что английский клуб подготовил праздничный автобус в случае победы в Лиге конференций.