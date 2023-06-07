Неадекватные фанаты: Капитану Фиорентины разбили голову до крови в финале Лиги конференций — видео 7 июня, 22:55 Окровавленный Кристиано Бираги (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Защитник Фиорентины Кристиано Бираги пострадал от зверского поведения фанатов Вест Хэма во время финала Лиги конференций.

Финальный поединок еврокубкового турнира был приостановлен в первом тайме.

На 34-й минуте в капитана итальянского клуба был брошен предмет, когда футболист готовился к подаче с углового.

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В результате попадания предмета в голову Бираги получил рассечение. Врачи немедленно оказали ему помощь и замотали голову тейпом.

There's a lot of blood coming out of that gash on Biraghi's head, I expect lifetime bans from all football in Europe for those West Ham supporters!!!pic.twitter.com/w91cseHwPx — Football Report (@FootballReprt) June 7, 2023

Главный арбитр встречи спустя несколько минут разрешил возобновить встречу.

Отметим, что по итогу первого тайма Фиорентина и Вест Хэм голов не забивали.

Ранее сообщалось, что английский клуб подготовил праздничный автобус в случае победы в Лиге конференций.