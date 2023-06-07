Фиорентина — Вест Хэм: где и когда смотреть финал Лиги конференций 7 июня, 10:18 Фанаты фотографируются с трофеем в Праге (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Во втором в истории финале Лиги конференций сыграют итальянский и английский клубы.



Напомним, ранее один еврокубок был уже разыгран. В финале Лиги Европы Севилья победила Рому.

Где пройдет матч. Поединок состоится в Праге (Чехия) на стадионе Фортуна Арена.

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Когда финал. 7 июня 2023 года.

Во сколько начало финала. Встреча Фиорентина — Вест Хэм начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч. В Украине официальными трансляторами поединка являются OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Вест Хэм.

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