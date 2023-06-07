Фиорентина — Вест Хэм: букмекеры назвали фаворита финала Лиги конференций

7 июня, 13:31
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Фанаты ждут финал (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Фанаты ждут финал (Фото:REUTERS/David W Cerny)

7 июня в Праге будет сыгран еврокубковый финал. В решающем матче Лиги конференций встретятся итальянская Фиорентина и английский Вест Хэм.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Вест Хэм.

Кто фаворит в сегодняшем финале? Посмотрим котировки букмекеров. Компания Favbet считает, шансы английского клуба чуточку выше. Котировки на основное и дополнительное время: победа Вест Хэма — 2.80, ничья — 3.20, победа Фиорентины — 2.87. Победитель турнира: Вест Хэм — 1.94, Фиорентина — 1.98.

Видео дня

Также специалисты не думаю, что матч будет результативным и прогнозируют не более двух голов.

Ранее мы писали, где в Украине можно посмотреть финал Лиги конференций.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Фиорентина Вест Хэм Лига конференций

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