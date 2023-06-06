Фиорентина — Вест Хэм: онлайн-трансляция финала Лиги конференций 6 июня, 10:16 Финал в Праге (Фото:УЕФА)

Третий по значимости еврокубковый трофей будет разыгран 7 июня в Праге на стадионе Фортуна Арена.



Начало матча Фиорентина (Италия) — Вест Хэм (Англия) в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Вест Хэм.

Напомним, что Лигу Европы выиграла Севилья, которая в серии пенальти обыграла Рому.

Видео дня

Путь в финал

Фиорентина

Второе место в группе А

Фото: flashscore.ua

Стыковые матчи: победа над Брагой — 4:0, 3:2

1/8 финала: победа над Сивасспором — ﻿1:0, 4:1

Четвертьфинал: победа над Лехом — 4:1, 2:3

Полуфинал: победа над Базелем — 1:2, 3:1 (д.в.)

Вест Хэм

Первое место в группе В

Фото: flashscore.ua

1/8 финала: победа над АЕКом Ларнака ﻿- 2:0, 4:0

Четвертьфинал: победа над Гентом — 1:1, 4:1

Полуфинал: победа над АЗ Алкмаар — 2:1, 1:0

Достижения

Это будет уже пятый еврокубковый финал для Фиорентины. В 1957 году итальянцы уступили Реалу в финале Кубка чемпионов — 0:2. В 1961-м Фиорентина выиграла Кубок Кубков, дважды обыграв Рейнджерс — 2:0, 2:1. Через год в этом же турнире клуб из Флоренции уступил Атлетико Мадрид — 1:1, 0:3. Финал Кубка УЕФА-1990 также был проигран, на этот раз Ювентусу — 1:3, 0:0.

На счету Вест Хэма победа в Кубке кубков 1965 года, когда у финале англичане обыграли Мюнхен 1860 — 2:0. В финале Кубка кубков-1976 Вест Хэм проиграл Андерлехту — 2:4.

Цитаты

Главный тренер Фиорентины Винченцо Итальяно: «Это мой первый розыгрыш еврокубков, и выход в финал дарит огромное удовлетворение. Успехи на пути туда от нас уже никто не отнимет, но теперь нам предстоит завершить миссию. Участие трех команд в еврофиналах — повод для большой гордости итальянского футбола. Уверен, каждой команде будет что сказать в финале».

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес: «Мы в полном восторге. Это большое достижение для клуба, но теперь нужно выйти на поле и победить﻿».

Трофей

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.

Победитель также получит путевку в групповой этап следующей Лиги Европы.

The prize on offer 🏆😍#UECLfinal pic.twitter.com/3UY4mK3sf0 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 5, 2023