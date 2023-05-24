«Что, черт возьми, с тобой не так?» Известный фитнес-блогер жестко наехал на Мудрика за унизительное видео с пожилым мужчиной

24 мая, 13:11
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Мудрику досталось на орехи (Фото:footballtransfers.com)

Мудрику досталось на орехи (Фото:footballtransfers.com)

Американский фитнес-блогер Джоуи Сволл раскритиковал Михаила Мудрика за опубликованное видео в Instagram с пожилым мужчиной в спортзале.

Украинский футболист запостил в Instagram видео, как мужчина занимается на тренажере и в это время у него сползли шорты? сообщает Goal.com.

Мудрик добавил к публикации знак вопроса, акцентируя внимание на его неловком положении, что разозлило Джоуи Сволла, который жестко обратился к футболисту.

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«Итак, вы видите этого мужчину в спортзале, который упорно работает, пытается стать лучшим, с тренером. Он оказался в неловкой ситуации, когда его шорты немного сползли. И вы решаете: «А давайте я сниму это на видео и выложу в социальные сети, чтобы высмеять его». Все ради внимания. Правда?

Извините за нецензурную лексику, но что, черт возьми, с тобой не так? Ты — профессиональный футболист, играешь за Челси в Премьер-лиге! Ты действительно хочешь так представлять себя и свою команду?", — сказал Сволл.

https://twitter.com/TheJoeySwoll/status/1661200536044191744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1661200536044191744%7Ctwgr%5E3fd896085ed5e96f8d94346b652dcb7e083ab071%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen-gb%2Fnews%2Fchelsea-mykhailo-mudryk-fitness-influencer-joey-swoll-instagram-video-older-man-gym%2Fblt056549ff22e44ea5

Мудрик стал игроком Челси в январе этого года, перейдя из Шахтера за 100 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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