«Что, черт возьми, с тобой не так?» Известный фитнес-блогер жестко наехал на Мудрика за унизительное видео с пожилым мужчиной 24 мая, 13:11 Мудрику досталось на орехи (Фото:footballtransfers.com)

Американский фитнес-блогер Джоуи Сволл раскритиковал Михаила Мудрика за опубликованное видео в Instagram с пожилым мужчиной в спортзале.

Украинский футболист запостил в Instagram видео, как мужчина занимается на тренажере и в это время у него сползли шорты? сообщает Goal.com.

Мудрик добавил к публикации знак вопроса, акцентируя внимание на его неловком положении, что разозлило Джоуи Сволла, который жестко обратился к футболисту.

Видео дня

«Итак, вы видите этого мужчину в спортзале, который упорно работает, пытается стать лучшим, с тренером. Он оказался в неловкой ситуации, когда его шорты немного сползли. И вы решаете: «А давайте я сниму это на видео и выложу в социальные сети, чтобы высмеять его». Все ради внимания. Правда?

Извините за нецензурную лексику, но что, черт возьми, с тобой не так? Ты — профессиональный футболист, играешь за Челси в Премьер-лиге! Ты действительно хочешь так представлять себя и свою команду?", — сказал Сволл.

Мудрик стал игроком Челси в январе этого года, перейдя из Шахтера за 100 млн евро.