Бавария вознаградила главного тренера после рекордного старта в этом сезоне

Мюнхенская Бавария объявила о продлении контракта с главным тренером команды Венсаном Компани.

Новое соглашение с бельгийцем рассчитано до лета 2029 года, сообщает пресс-служба клуба. Предыдущий контракт заканчивался в 2027-м.

Компани возглавил Баварию в мае 2024 года. Мюнхенцы заплатили английскому Бернли более 10 миллионов фунтов стерлингов компенсации за бельгийского специалиста.

Компани продлил контракт / Фото: ФК Бавария

Под руководством Компани Бавария вернула себе титул чемпиона Германии по итогам прошлого сезона, а в августе этого года выиграла Суперкубок страны.

Сезон 2025/26 Бавария начала с 11 подряд побед, повторив рекорд среди клубов Бундеслиги.

Напомним, Компани — бывший защитник, который большую часть карьеры провел в Манчестер Сити, где был капитаном команды. Четыре раза становился чемпионом Англии в составе «горожан». В 2018 году выиграл бронзу чемпионата мира со сборной Бельгии.

Следующий матч Бавария проведет в Лиге чемпионов — против Брюгге в среду, 22 октября.

