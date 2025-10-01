«Задолженность немаленькая». Клуб с экс-футболистами Динамо оказался на грани исчезновения из-за финансовых проблем

Александр Рябоконь, главный тренер второлигового клуба Лесное, в котором выступают экс-футболисты Динамо Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, рассказал о серьезных финансовых проблемах клуба.

По словам Рябоконя, у клуба накопились немалые долги перед игроками, сообщает Украинский футбол.

«Есть финансовые проблемы, есть немаленькие задолженности по заработной плате игрокам, но мы все вместе решили, что первый круг точно доиграем», — сказал тренер.

Несмотря на трудности, команда планирует поехать на ближайший матч против Куликов-Белки.

«Завтра потренируемся, а послезавтра, скорее всего, надеюсь, таки поедем во Львов. Потом что-то будем решать: и тренерский штаб, и игроки, и руководство. Будем думать, как жить дальше…», — добавил тренер.

Он уточнил, что руководство не платит также и тренерам.

«И мне, и игрокам, и ассистентам. Мы же одна команда. Задолженность немаленькая. Вообще не хотелось бы на эту тему разговаривать. Осточертели мне эти разговоры.

Чемпионат мы начали неплохо. Команда у нас собралась хорошая, ребята показывают удачную игру, достигаем результатов и будет очень обидно, если такую команду потеряем.

От игры к игре будем работать, повторюсь, первый круг мы доиграем", — отметил Рябоконь.

Наставник Лесного заявил, что бывшие футболисты Динамо Денис Гармаш и Сергей Рыбалка остаются в команде, несмотря на сложную ситуацию.

«Это наши лидеры и от многого, что зависит. Пока работают с нами, работают на уровне. О бойкоте речь не идет, Гармаш и Рыбалка с нами», — сказал Рябоконь.

