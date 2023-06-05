Клуб украинской Премьер-лиги, который на грани исчезновения, задолжал игрокам зарплату за два месяца — журналист

5 июня, 15:35
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Львов занял последнее место в УПЛ (Фото:ФК Львов)

Львов занял последнее место в УПЛ (Фото:ФК Львов)

У Львова, который занял последнее место в украинской Премьер-лиге и рискует прекратить существование, возникли серьезные финансовые проблемы, сообщает журналист и ведущий YouTube-канала ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации Спиваковского, Львов задолжал перед игроками команды и персоналом зарплату за два месяца.

«По моей информации, за апрель получил персонал и далеко не все игроки и тренеры, если не вообще никто. За май никто не собирается выплачивать деньги, а сейчас у нас уже июнь», — сказал Спиваковский.

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Ранее сообщалось, что владелец клуба Богдан Копытко с 1 июня перестанет финансировать львовскую команду, а игроков попросили забрать с базы свои вещи.

Была информация, что Львов распустит команду после завершения сезона в украинской Премьер-лиге.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Львов

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