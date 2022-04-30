«Не дождетесь». В футбольном клубе Мариуполь прокомментировали слухи о прекращении существования

30 апреля, 13:42
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ФК Мариуполь продолжает существование (Фото:ФК Мариуполь)

ФК Мариуполь продолжает существование (Фото:ФК Мариуполь)

Вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин опроверг информацию о том, что клуб прекратил свое существование.

В комментарии Футбол NEWS Санин заявил, что обнародованные в СМИ документы о приостановлении контрактов с футболистами неправильно интерпретировали и они не означают прекращения существования клуба.

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footboom.com
Фото: footboom.com

«Там написано, что на время военного положения наше предприятие остановило деятельность трудовых отношений с работниками, а об их восстановлении будет уведомлено. Все привязано к военному положению, принятому в нашей стране.

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Но этот документ был интерпретирован так, будто футбольный клуб Мариуполь прекратил свое существование. Это вызвало мое возмущение. Не дождетесь.

Я бы судьбу нашего футбольного клуба Мариуполь не отделял от судьбы города Мариуполь и вообще от страны, нашей родины Украины. Просто все зависит от того, когда эта рашистская сволочь будет выброшена из нашей страны", — сказал Санин.

Ранее сообщалось, что симферопольская Таврия во второй раз в истории объявила о прекращении существования в связи со сложной ситуацией из-за вторжения России в Украину.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Мариуполь

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