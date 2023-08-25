«Служили и служат». Украинский футбольный клуб ответил на расследование ГБР о фиктивном вступлении игроков в ряды ВСУ
В апреле 2022 года клуб объявил, что 14 игроков и тренеры команды вступили в ряды ВСУ (Фото:ФК Прикарпатье)
Ивано-франковский клуб Прикарпатье, выступающий в Первой лиге Украины, отреагировал на расследование ГБР, в результате которого была разоблачена схема фиктивного зачисления на военную службу игроков команды.
Пресс-служба Прикарпатья опубликовала заявление на официальном сайте клуба, в котором говорится о том, что футболисты и тренеры клуба действительно проходят службу в ВСУ.
«Служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК Прикарпатья, и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года.
3 того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды Прикарпатье-ЗСУ.
Ждем объективного расследования!", — говорится в заявлении клуба.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину футбольный клуб Прикарпатье объявил, что 14 игроков и тренеры команды вступили в ряды ВСУ, после чего клуб переименовался в Прикарпатье ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ под Бахмутом уничтожили роту российских футбольных ультрас.