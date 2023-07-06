«Не простим». Львовский клуб отреагировал на ночные обстрелы родного города

6 июля, 14:24
Поделиться:
Львовский клуб отреагировал на обстрел по родному городу (Фото:ФК Рух)

Львовский клуб отреагировал на обстрел по родному городу (Фото:ФК Рух)

Представитель украинской Премьер-лиги Рух отреагировал на самый разрушительный удар по Львову с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также:
«Ракеты якобы летели в Киев». В Воздушных силах Украины рассказали детали удара России по Львову

В своем Instagram-аккаунте львовяне посочувствовали всем, кто пострадал от удара агрессора.

«Рашисты провели самую масштабную атаку на Львов с начала полномасштабной войны! Есть погибшие и раненые! Искренние соболезнования родным и близким!

Не простим!», — написала пресс-служба клуба.

Видео дня

Читайте также:
«Когда Россия будет гореть в аду?». Украинская призерка чемпионата мира отреагировала на российский обстрел Львова

Также жена Усика жестко отреагировала на ракетный удар по Львову.

Ранее сообщалось, что во Львове в доме, который пострадал от ночного ракетного обстрела, проживает лучший бомбардир Карпат.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Львов Ракетные удары ФК Рух

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X