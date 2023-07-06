«Не простим». Львовский клуб отреагировал на ночные обстрелы родного города
Львовский клуб отреагировал на обстрел по родному городу (Фото:ФК Рух)
Представитель украинской Премьер-лиги Рух отреагировал на самый разрушительный удар по Львову с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В своем Instagram-аккаунте львовяне посочувствовали всем, кто пострадал от удара агрессора.
«Рашисты провели самую масштабную атаку на Львов с начала полномасштабной войны! Есть погибшие и раненые! Искренние соболезнования родным и близким!
Не простим!», — написала пресс-служба клуба.
Также жена Усика жестко отреагировала на ракетный удар по Львову.
Ранее сообщалось, что во Львове в доме, который пострадал от ночного ракетного обстрела, проживает лучший бомбардир Карпат.