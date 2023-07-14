Крымские клубы не примут участие в Кубке России в следующем сезоне
Крымский клуб получил аттестат ФНЛ (Фото:Фк Севастополь)
ФК Севастополь и Рубин Ялта из аннексированного Крыма не будут выступать в розыгрыше Кубка России в сезоне 2023/24.
Об этом сообщает Cup-Карп в своем Telegram-канале.
По информации источника, крымские клубы не будут соревноваться в кубке оккупантов из-за тяжелой логистики и желания сосредоточиться на выступлениях во Второй лиге.
Однако отмечается, что настоящей причиной является то, что РФС не хочет рисковать и попасть под санкции ФИФА и УЕФА из-за участия клубов из оккупированного полуострова в Кубке России под их эгидой.
Добавим, что для участия во Второй лиге Севастополь и Рубин прошли лицензирование не в РФС, что не позволяет им легально играть в профессиональных соревнованиях под эгидой Союза.
Ранее сообщалось, что ФК Севастополь из временно оккупированного Крыма аттестован для участия в соревнованиях российской Второй лиги в дивизионе Б.