Крымские клубы не примут участие в Кубке России в следующем сезоне

14 июля, 20:30
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Крымский клуб получил аттестат ФНЛ (Фото:Фк Севастополь)

Крымский клуб получил аттестат ФНЛ (Фото:Фк Севастополь)

ФК Севастополь и Рубин Ялта из аннексированного Крыма не будут выступать в розыгрыше Кубка России в сезоне 2023/24.

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Об этом сообщает Cup-Карп в своем Telegram-канале.

По информации источника, крымские клубы не будут соревноваться в кубке оккупантов из-за тяжелой логистики и желания сосредоточиться на выступлениях во Второй лиге.

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Однако отмечается, что настоящей причиной является то, что РФС не хочет рисковать и попасть под санкции ФИФА и УЕФА из-за участия клубов из оккупированного полуострова в Кубке России под их эгидой.

Добавим, что для участия во Второй лиге Севастополь и Рубин прошли лицензирование не в РФС, что не позволяет им легально играть в профессиональных соревнованиях под эгидой Союза.

Ранее сообщалось, что ФК Севастополь из временно оккупированного Крыма аттестован для участия в соревнованиях российской Второй лиги в дивизионе Б.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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