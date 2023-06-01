Стали клубом оккупанта. Бывшая команда УПЛ получила разрешение выступать в чемпионате России

1 июня, 20:20
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Крымский клуб получил аттестат ФНЛ (Фото:Фк Севастополь)

Крымский клуб получил аттестат ФНЛ (Фото:Фк Севастополь)

ФК Севастополь из временно оккупированного Крыма аттестован для участия в соревнованиях российской Второй лиги в дивизионе Б.

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О том, что клуб, который в свое время выступал в украинской Премьер-лиге, будет играть в третьем по силе дивизионе России, сообщает ФНЛ.

Также гендиректор клуба жаловался на то, что Украина препятствует смене футбольного гражданства игроков команды.

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«К сожалению, у нас восемь человек имеют паспорта Украины. Мы говорим о футбольных паспортах, а не гражданских. Украина препятствует смене такого футбольного спортивного гражданства», — сказал Валерий Чалый Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что Арсенал поздравил российского футболиста с днем рождения.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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