Украина обратилась в УЕФА из-за интеграции фиктивных Шахтера и Зари в российский футбол

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальное письмо в УЕФА в связи с очередными фактами незаконной интеграции футбольных клубов с временно оккупированных территорий Украины во внутренние соревнования России.

Как указано в письме, начиная с 2026 года клуб из временно оккупированного Донецка под названием Шахтер зарегистрирован для участия во Второй лиге чемпионата России и должен проводить свои домашние матчи на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, сообщает пресс-служба УАФ.

Фиктивный Шахтер использует название и айдентику настоящего украинского ФК Шахтер без каких-либо законных оснований или разрешений, отмечается в обращении.

Кроме того, незаконно созданные клубы под названиями Заря (Луганск), которая проводит свои матчи в Белгороде, и Фрегат с временно оккупированной территории Херсонской области также могут быть привлечены к внутренним соревнованиям РФ.

«Факт участия клуба, зарегистрированного на временно оккупированной территории Украины, в соревнованиях, организованных национальной ассоциацией другого государства, без согласия УАФ является прямым нарушением территориальной юрисдикции УАФ», — говорится в письме.

В обращении подчеркивается, что такие действия России являются «частью скоординированной политической попытки легитимизировать оккупацию и стереть идентичность украинского футбола».

УАФ обратилась к УЕФА с просьбой расследовать статус и деятельность указанных клубов, предоставить официальное разъяснение их правового положения и проинформировать УАФ о результатах рассмотрения.

