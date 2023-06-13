«Их цель — это террор». Украинский клуб Премьер-лиги поставил клеймо стране-агрессору из-за ночного обстрела Кривого Рога
Ровенский клуб прокомментировал обстрел украинского города (Фото:ФК Верес)
Ровенский Верес, который рискует понизиться в классе, отреагировал на обстрел Россией жилого дома в Кривом Роге, в результате которого есть погибшие.
Пресс-служба клуба в Telegram-канале написала сообщение, в котором назвала Россию — гноем, и почтила всех, кто погиб в результате обстрела.
«Российские преступники в очередной раз доказали что их страна — гной, а их главная цель — это террор против мирного населения.
Вечная память всем, кто погиб. Кривой Рог, держись", — написали в Вересе.
Ранее сообщалось, что футболист и волонтер Роман Зозуля жестко прокомментировал ночной обстрел в Кривом Роге.