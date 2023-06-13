«Их цель — это террор». Украинский клуб Премьер-лиги поставил клеймо стране-агрессору из-за ночного обстрела Кривого Рога

13 июня, 10:56
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Ровенский клуб прокомментировал обстрел украинского города (Фото:ФК Верес)

Ровенский клуб прокомментировал обстрел украинского города (Фото:ФК Верес)

Ровенский Верес, который рискует понизиться в классе, отреагировал на обстрел Россией жилого дома в Кривом Роге, в результате которого есть погибшие.

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Пресс-служба клуба в Telegram-канале написала сообщение, в котором назвала Россию — гноем, и почтила всех, кто погиб в результате обстрела.

«Российские преступники в очередной раз доказали что их страна — гной, а их главная цель — это террор против мирного населения.

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Вечная память всем, кто погиб. Кривой Рог, держись", — написали в Вересе.

Ранее сообщалось, что футболист и волонтер Роман Зозуля жестко прокомментировал ночной обстрел в Кривом Роге.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Кривой Рог ФК Верес

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