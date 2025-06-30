В ночь на 30 июня состоялся поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира , в котором встречались Бавария и Фламенго.

На первых минутах встречи мюнхенский коллектив обеспечил себе комфортное преимущество. Сначала Пульгар отправил мяч в свои ворота, а затем Кейн поразил ворота бразильцев.

Реклама

До конца первого тайма Фламенго сумел отыграть один мяч благодаря точному удару Жерсона. Бавария на это ответила голом Горецки.

После перерыва бразильская команда получила право на пенальти, который реализовал Жоржиньо.

В заключительном отрезке встречи Бавария сняла все вопросы о победителе. Кейн оформил дубль и вывел команду в четвертьфинал.

Фламенго — Бавария 2:4

Голы: Жерсон, 33, Жоржиньо, 55 (пен.) — Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41.

В ¼ финала клубного чемпионата мира Бавария сыграет с ПСЖ, который разгромил Интер Майами, где выступает Лионель Месси.

Напомним, что тренер ПСЖ Энрике назвал лучшего игрока в истории футбола.