Президент Реала высказался о потенциальном трансфере звезды ПСЖ

18 октября, 13:21
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Флорентино Перес развеял слухи о возможном переходе Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Флорентино Перес развеял слухи о возможном переходе Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент мадридского Реала Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном переходе в команду "сливочных" нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По словам Переса, Реал не планирует подписывать Мбаппе, поскольку клуб видит будущее с игроками, которые сейчас находятся в команде.

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"Нет, я не устал от слухов о Мбаппе, я даже не читаю эти истории. У нас большое будущее с Родриго и Винисиусом, они топовые игроки, которые могут выиграть Золотой мяч", - сказал Перес.

Видео дня

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1582131239682654208

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в Реал, но позже нападающий продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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