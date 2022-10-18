Президент Реала высказался о потенциальном трансфере звезды ПСЖ 18 октября, 13:21 Флорентино Перес развеял слухи о возможном переходе Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

По словам Переса, Реал не планирует подписывать Мбаппе, поскольку клуб видит будущее с игроками, которые сейчас находятся в команде.

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"Нет, я не устал от слухов о Мбаппе, я даже не читаю эти истории. У нас большое будущее с Родриго и Винисиусом, они топовые игроки, которые могут выиграть Золотой мяч", - сказал Перес.



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Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в Реал, но позже нападающий продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года.