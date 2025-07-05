Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира-2025 — видео

5 июля, 00:09
Флуминенсе прошел Аль-Хиляль (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

В Орландо состоялся первый четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Бразильский Флуминенсе обыграл саудовский Аль-Хиляль — 2:1.

Флуминенсе открыл счет в конце первого тайма. Мартинелли из пределов штрафной площадки классно пробил в дальнюю девятку.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1941222479474630854

Аль-Хиляль отыгрался на старте второго тайма. Маркос Леонардо нанес точный удар с близкого расстояния после скидки головой от Калиду Кулибали.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1941231539179716748

На 70-й минуте бразильская команда снова вышла вперед. Эркулес реализовал голевой момент после пассивной игры защитников Аль-Хиляля.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1941236308409516285

Клубный чемпионат мира-2025, четвертьфинал

Флуминенсе (Бразилия) -- Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) -- 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 — Леонардо, 51

В полуфинале клубного ЧМ-2025 Флуминенсе сыграет против победителя пары Палмейрас — Челси. Эта игра состоится в ночь на 5 июля, начало в 4:00 по Киеву.

В других четвертьфиналах Реал сыграет против Боруссии Дортмунд, а ПСЖ встретится с Баварией.

Мы писали, что Флорентино Перес пообещал игрокам Реала рекордные бонусы за победу на КЧМ-2025.

