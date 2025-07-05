Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира-2025 — видео
Флуминенсе прошел Аль-Хиляль (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
В Орландо состоялся первый четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Бразильский Флуминенсе обыграл саудовский Аль-Хиляль — 2:1.
Флуминенсе открыл счет в конце первого тайма. Мартинелли из пределов штрафной площадки классно пробил в дальнюю девятку.
Аль-Хиляль отыгрался на старте второго тайма. Маркос Леонардо нанес точный удар с близкого расстояния после скидки головой от Калиду Кулибали.
На 70-й минуте бразильская команда снова вышла вперед. Эркулес реализовал голевой момент после пассивной игры защитников Аль-Хиляля.
Клубный чемпионат мира-2025, четвертьфинал
Флуминенсе (Бразилия) -- Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) -- 2:1
Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 — Леонардо, 51
В полуфинале клубного ЧМ-2025 Флуминенсе сыграет против победителя пары Палмейрас — Челси. Эта игра состоится в ночь на 5 июля, начало в 4:00 по Киеву.
В других четвертьфиналах Реал сыграет против Боруссии Дортмунд, а ПСЖ встретится с Баварией.
Мы писали, что Флорентино Перес пообещал игрокам Реала рекордные бонусы за победу на КЧМ-2025.