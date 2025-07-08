Болельщики Флуминенсе в день матча (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

Представители Южной Америки и Европы встретятся 8 июля в Ист-Ратерфорде. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч Флуминенсе — Челси клубного ЧМ-2025 можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.

На групповом этапе Флуминенсе занял второе место: после ничьих с Боруссией Д (0:0) и Мамелоди Сандаунс (0:0), а также победы над Ульсаном — 4:2

В 1/8 финала бразильский клуб обыграл Интер — 2:0, а в четвертьфинале выбил Аль-Хиляль — 2:1.

Челси также финишировал вторым в группе: победы над Лос-Анджелес (2:0) и Эсперанс (3:0), поражение от Фламенго (1:3).

В 1/8 финала англичане в дополнительное время обыграли Бенфику — 4:1, а в четвертьфинале выиграли у Палмейрас — 2:1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа Челси — 1.70, ничья — 3.70, победа Флуминенсе — 5.50.

Проход в финал: Челси — 1.33, Флуминенсе — 3.50.