Деньги за убийства украинских детей. Экс-тренер Шахтера призвал португальские клубы не торговать с россиянами 13 августа, 23:15 Паулу Фонсека (Фото:Официальный сайт ФК Рома)

Главный тренер Лилля Паулу Фонсека, который ранее работал в Шахтер, заявил, что португальские клубы не должны продавать футболистов в Россию.

Специалист написал письмо на своей странице в Twitter, в котором обратился к руководству Бенфики и Браги.

Фонсека призывает к тому, чтобы клубы не вели торговлю с россиянами.

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«В течение этой недели я читал, что Бенфика и моя Брага рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены российским клубам. Бенфика, которая образцово развернула кампанию по помощи Украине с начала войны. Моя Брага, которую возглавляют отзывчивые люди с большими сердцами. Я не хочу в это верить. Я отказываюсь это делать.

Две недели назад российский клуб пытался купить левого защитника Сассуоло Рожериу. Итальянский клуб отказался от переговоров по этическим вопросам, связанным с войной.

Призываю Бенфику и Брагу последовать примеру итальянского клуба. Я знаю, что время проходит, и люди дома больше не слушают новости, связанные с войной в Украине, но каждый день Россия продолжает убивать людей и, прежде всего, невинных детей, возможно, некоторых из них дома во время просмотра футбольного матча.

Одно знаю. Если Бенфика и моя Брага заключат соглашения с российскими клубами, эти деньги будут капать вместе с кровью ежедневно погибающих в Украине детей. И многие из этих детей любили футбол", — написал Фонсека.

Отметим, Фонсека тренировал Брагу в сезоне-2015/16, а затем возглавил Шахтер.

Напомним, что норвежский футболист сбежал из России после взрывов в Москва-Сити.

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