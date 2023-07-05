Женщина впервые в истории возглавила английский клуб 5 июля, 15:30 Ханна Дингли (Фото:ФК Форест Грин)

Команда второй Лиги Англии Форест Грин Роверс назначила исполняющим обязанности главного тренера команды Ханну Дингли.

О революционном решении клуб объявил на своем официальном сайте.

Отмечается, что валлийка стала первой женщиной, которая возглавила профессиональную команду в Англии.

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Ханна три года работала в академии Форест Грин. Теперь она попробует себя в роли главного тренера команды.

Отметим, что дебютирует Дингли на новой должности в среду, 5 июля, в спарринге против Мелкшема.

В прошлом сезоне Форест Грин занял последнее место в английской Лиге 1 и понизился в классе.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года.