Женщина впервые в истории возглавила английский клуб
Ханна Дингли (Фото:ФК Форест Грин)
Команда второй Лиги Англии Форест Грин Роверс назначила исполняющим обязанности главного тренера команды Ханну Дингли.
О революционном решении клуб объявил на своем официальном сайте.
Отмечается, что валлийка стала первой женщиной, которая возглавила профессиональную команду в Англии.
Ханна три года работала в академии Форест Грин. Теперь она попробует себя в роли главного тренера команды.
Отметим, что дебютирует Дингли на новой должности в среду, 5 июля, в спарринге против Мелкшема.
В прошлом сезоне Форест Грин занял последнее место в английской Лиге 1 и понизился в классе.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года.