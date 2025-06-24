«Очень понравился». Экс-звезда Реала встретился с Брэдом Питтом на премьере фильма о Формуле-1: актер поразил стильным костюмом — фото

24 июня, 10:36
Гарет Бэйл (Фото: Гарет Бэйл/Instagram)

Гарет Бэйл (Фото: Гарет Бэйл/Instagram)

Бывший футболист Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл посетил премьерный показ фильма Формула-1.

На мероприятии, посвященном ленте, Бэйл встретился с голливудской суперзвездой Брэдом Питтом, который сыграл главную роль.

На снимке, который Гарет опубликовал в Instagram, оба позируют в стильных костюмах: Бэйл — в классическом темно-синем, а Питт выбрал смелый зеленый цвет.

«Замечательный вечер! Очень понравился фильм Формула-1», — написал Бэйл.

Фото: Гарет Бейл/Instagram

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл вошел в группу бизнесменов, которая ведет переговоры о покупке английского Плимута, где играет украинец Максим Таловеров.

Редактор: Олег Телюк

