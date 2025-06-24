На мероприятии, посвященном ленте, Бэйл встретился с голливудской суперзвездой Брэдом Питтом, который сыграл главную роль.

На снимке, который Гарет опубликовал в Instagram, оба позируют в стильных костюмах: Бэйл — в классическом темно-синем, а Питт выбрал смелый зеленый цвет.

«Замечательный вечер! Очень понравился фильм Формула-1», — написал Бэйл.

Фото: Гарет Бейл/Instagram

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл вошел в группу бизнесменов, которая ведет переговоры о покупке английского Плимута, где играет украинец Максим Таловеров.