Звездному гонщику Формулы-1, активно поддерживающему Украину, подарили вышиванку во время Гран-при Азербайджана — фото
Себастьян Феттель с первых дней полномасштабной войны выразил поддержку Украине (Фото:Себастьян Феттель via Instagram)
Немецкому пилоту команды Астон Мартин Себастьяну Феттелю во время Гран-при Азербайджана получил в подарок вышиванку от посольства Украины.
Об этом рассказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, опубликовавший в своем аккаунте в Twitter фото Феттеля с подарком.
«Гран-при Азербайджана стало заметным местом для выражения солидарности и поддержки народа Украины.
Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман – украинскую вышиванку», - написал Каневский.
Феттель с первых дней полномасштабной войны поддержит Украину, а перед началом сезона Формулы-1 он раскрасил свой шлем в цвета флага Украины.
Феттель также одним из первых отказался от роли в Гран-при Формулы-1 в России. Позже контракт с РФ о проведении этапов королевской гонки на ее территории был расторгнут.
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