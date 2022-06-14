Звездному гонщику Формулы-1, активно поддерживающему Украину, подарили вышиванку во время Гран-при Азербайджана — фото 14 июня, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Себастьян Феттель с первых дней полномасштабной войны выразил поддержку Украине (Фото:Себастьян Феттель via Instagram)

Немецкому пилоту команды Астон Мартин Себастьяну Феттелю во время Гран-при Азербайджана получил в подарок вышиванку от посольства Украины.

Об этом рассказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, опубликовавший в своем аккаунте в Twitter фото Феттеля с подарком.

«Гран-при Азербайджана стало заметным местом для выражения солидарности и поддержки народа Украины.

Видео дня

Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман – украинскую вышиванку», - написал Каневский.

Феттель с первых дней полномасштабной войны поддержит Украину, а перед началом сезона Формулы-1 он раскрасил свой шлем в цвета флага Украины.



Феттель также одним из первых отказался от роли в Гран-при Формулы-1 в России. Позже контракт с РФ о проведении этапов королевской гонки на ее территории был расторгнут.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.