Звездному гонщику Формулы-1, активно поддерживающему Украину, подарили вышиванку во время Гран-при Азербайджана — фото

14 июня, 16:27
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Себастьян Феттель с первых дней полномасштабной войны выразил поддержку Украине (Фото:Себастьян Феттель via Instagram)

Себастьян Феттель с первых дней полномасштабной войны выразил поддержку Украине (Фото:Себастьян Феттель via Instagram)

Немецкому пилоту команды Астон Мартин Себастьяну Феттелю во время Гран-при Азербайджана получил в подарок вышиванку от посольства Украины.

Об этом рассказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, опубликовавший в своем аккаунте в Twitter фото Феттеля с подарком.

«Гран-при Азербайджана стало заметным местом для выражения солидарности и поддержки народа Украины.

Видео дня

Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман – украинскую вышиванку», - написал Каневский.

https://twitter.com/V_Kanevskyi/status/1536045398766374918?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1536045398766374918%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.segodnya.ua%2Fua%2Fsport%2Fformula1%2Flegenda-formuly-1-teper-budet-nosit-vyshivanku-1625633.html
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Феттель с первых дней полномасштабной войны поддержит Украину, а перед началом сезона Формулы-1 он раскрасил свой шлем в цвета флага Украины.

Феттель также одним из первых отказался от роли в Гран-при Формулы-1 в России. Позже контракт с РФ о проведении этапов королевской гонки на ее территории был расторгнут.

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Теги:   Формула-1 Азербайджан Вышиванка Себастьян Феттель

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