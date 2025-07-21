Манчестер Юнайтед приобрел одноклубника Ярмолюка за почти 100 миллионов долларов

21 июля, 22:48
Мбемо будет выступать в Манчестере (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

Манчестер Юнайтед объявил о трансфере форварда Брентфорда и сборной Камеруна по футболу Брайана Мбемо.

25-летний футболист подписал контракт до июня 2030 года с опцией продления соглашения еще на сезон, сообщает официальный сайт клуба.

По данным издания The Athletic, сумма трансфера составила 71 миллион фунтов (95,5 млн долларов): 65 миллионов будут выплачены четырьмя частями, еще шесть миллионов Брентфорд может получить в виде бонусов.

«Как только я узнал, что есть шанс присоединиться к Манчестер Юнайтед, то должен был воспользоваться возможностью и подписать контракт с клубом моей мечты; командой, футболку которой я носил в детстве», — сказал Мбемо после перехода.

Мбемо начал профессиональную карьеру во французском Труа, а за Брентфорд выступал с 2019 года. Камерунец провел за английский клуб 242 матча, в которых забил 70 голов и отдал 51 результативную передачу.

Напомним, за Брентфорд выступает полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк.

Мы писали, что Манчестер Юнайтед подписал футболиста сборной Бразилии Матеуса Кунью.

Редактор: Орест Дыда

