Манчестер Юнайтед приобрел одноклубника Ярмолюка за почти 100 миллионов долларов
Мбемо будет выступать в Манчестере (Фото: Reuters/Peter Cziborra)
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере форварда Брентфорда и сборной Камеруна по футболу Брайана Мбемо.
25-летний футболист подписал контракт до июня 2030 года с опцией продления соглашения еще на сезон, сообщает официальный сайт клуба.
По данным издания The Athletic, сумма трансфера составила 71 миллион фунтов (95,5 млн долларов): 65 миллионов будут выплачены четырьмя частями, еще шесть миллионов Брентфорд может получить в виде бонусов.
«Как только я узнал, что есть шанс присоединиться к Манчестер Юнайтед, то должен был воспользоваться возможностью и подписать контракт с клубом моей мечты; командой, футболку которой я носил в детстве», — сказал Мбемо после перехода.
Мбемо начал профессиональную карьеру во французском Труа, а за Брентфорд выступал с 2019 года. Камерунец провел за английский клуб 242 матча, в которых забил 70 голов и отдал 51 результативную передачу.
Напомним, за Брентфорд выступает полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк.
