Форвард Ливерпуля и сборной Португалии Жота погиб в автокатастрофе

Форвард английского Ливерпуля и сборной Португалии по футболу Диогу Жота погиб в результате автомобильной аварии.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

Трагический инцидент случился утром 3 июля в испанской провинции Самора. Авария произошла на 65-м километре автострады A-52, вблизи района Санабрия в Саморе.

Автомобиль Жоты, в котором он ехал вместе со своим братом Андре, также футболистом, слетел с дороги и загорелся.

Жоте было 28 лет. Брат форварда также погиб.

Трагическая смерть португальского нападающего произошла через десять дней после его свадьбы. В конце июня футболист женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Диогу Жота родился в Порту, футбольную карьеру начал в составе португальской Пасуш ди Феррейры.

В 2016 году стал игроком мадридского Атлетико, за который не провел ни одного матча. Испанский клуб отдавал форварда в аренду Порту и Вулверхэмптону.

В 2018 году Жота перешел в Вулверхэмптон на полноценной основе. После двух сезонов в составе «волков» присоединился к Ливерпулю, который заплатил за него 41 миллион фунтов стерлингов.

С Ливерпулем Жота выиграл чемпионат и Кубок Англии, доходил до финала Лиги чемпионов. Всего провел за клуб 182 матча и забил 65 голов.

За национальную сборную Португалии Жота сыграл 49 поединков и отметился 14 голами. Дважды выигрывал Лигу наций (2019, 2025).