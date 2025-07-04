Ювентус бесплатно подписал звездного обидчика сборной Украины

Нападающий сборной Канады по футболу и французского Лилля Джонатан Дэвид стал игроком итальянского Ювентуса.

25-летний футболист подписал с туринским клубом контракт на пять лет, сообщает официальный сайт.

Дэвид перешел в Ювентус как свободный агент. Форвард покинул Лилль этим летом после окончания контракта.

Реклама

Канадский игрок провел в Лилле пять последних сезонов, забил 109 голов в 232 матчах за клуб. В 2021 году стал чемпионом Франции.

Профессиональную карьеру Дэвид начинал в бельгийском Генте, где отметился 37 голами в 83 поединках.

В активе Дэвида также 36 мячей в 67 матчах за сборную Канады. В июне этого года форвард оформил дубль в товарищеском матче с Украиной (4:2).

Мы писали, что Флорентино Перес пообещал игрокам Реала рекордные бонусы за победу на КЧМ-2025.