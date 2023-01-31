Турецкий клуб объявил о подписании форварда Шахтера
Кайоде не закрепился в Шахтере (Фото:ФК Умраниеспор)
Форвард донецкого Шахтера Оларенважу Кайоде перешел в турецкий Умраниеспор.
Нигерийский нападающий перешел в Умраниеспор на правах аренды до конца сезона 2022/23, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Кайоде уже приступил к тренировкам с новым клубом.
Кайоде перешел в Шахтер в 2018 году, однако не закрепился в команде и с августа 2019 играл в аренде за турецкие Газишехир и Сивасспор.
Его контракт с Шахтером истекает летом этого года.
Ранее сообщалось, что английский Брайтон сделал улучшенное предложение донецкому Шахтеру по трансферу украинского защитника Николая Матвиенко, однако получил отказ.