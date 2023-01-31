Турецкий клуб объявил о подписании форварда Шахтера 31 января, 10:49 Кайоде не закрепился в Шахтере (Фото:ФК Умраниеспор)

Форвард донецкого Шахтера Оларенважу Кайоде перешел в турецкий Умраниеспор.

Нигерийский нападающий перешел в Умраниеспор на правах аренды до конца сезона 2022/23, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Кайоде уже приступил к тренировкам с новым клубом.

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Кайоде перешел в Шахтер в 2018 году, однако не закрепился в команде и с августа 2019 играл в аренде за турецкие Газишехир и Сивасспор.

Его контракт с Шахтером истекает летом этого года.

Ранее сообщалось, что английский Брайтон сделал улучшенное предложение донецкому Шахтеру по трансферу украинского защитника Николая Матвиенко, однако получил отказ.

