Футболистки Кривбасса присоединились к флешмобу в поддержку Елены Зеленской — фото 1 августа, 10:50 Футболистки Кривбасса поддержали Зеленскую (Фото:ФК Кривбасс)

Футболистки женского криворожского Кривбасса присоединились к флешмобу #sitlikeagirl в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской после ее резонансной фотосессии для американского журнала Vogue.

Украинские игроки Кривбасса Любовь Мозга, Руслана Левченко, Анастасия Степанец и молдавская футболистка Думитрица Присекарь приняли участие в фотосессии, в которой повторили позу Елены Зеленской на обложке Vogue, сообщает официальный сайт клуба.

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Таким образом, футболистки хотели обратить внимание на то, что украинское общество демократическое, где не место стереотипам.

«Современная украинская женщина может делать все! Мы осуждаем любые стереотипные сексистские суждения.

Ценности, исповедуемые первой леди, мы, игроки женского ФК Кривбасс, полностью разделяем. Гендерное равенство, женское лидерство и, главное, независимость во всех проявлениях этого слова. От права быть самим собой до суверенитета нашей страны, за которую мы все сейчас боремся несмотря на гендерную принадлежность", — говорится в заявлении клуба.

Фото: ФК Кривбасс

Фото: ФК Кривбасс

Фото: ФК Кривбасс

Ранее Зеленская приняла участие в фотосессии для диджитал-версии американского Vogue и столкнулась с критикой в соцсетях. Первую леди Украины раскритиковали за «гламуризацию войны».



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