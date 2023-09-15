«Мне не хватает ее». Император анонсировал легендарное возвращение в римский клуб — журналист

15 сентября, 11:44
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Тотти (Фото:СМИ)

Тотти (Фото:СМИ)

Бывший нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти может вернуться в структуру римлян.

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Как передает инсайдер Николо Скира, по мнению Императора, как называют Тотти, нынешний главный тренер «волков» Жозе Моуринью ждет его в клубе.

«Моуринью хочет, чтобы я был в Роме? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает Ромы, — сказал Тотти.

Видео дня

https://twitter.com/NicoSchira/status/1702388237002854475
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Напомним, что Тотти выступал за Рому с 1992-го по 2017-й год. После окончания карьеры Франческо два года был директором клуба.

Ранее сообщалось, что звезда туринского Ювентуса Поль Погба провалил допинг-тест на тестостерон.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Рома Франческо Тотти

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