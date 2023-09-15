«Мне не хватает ее». Император анонсировал легендарное возвращение в римский клуб — журналист
Тотти (Фото:СМИ)
Бывший нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти может вернуться в структуру римлян.
Как передает инсайдер Николо Скира, по мнению Императора, как называют Тотти, нынешний главный тренер «волков» Жозе Моуринью ждет его в клубе.
«Моуринью хочет, чтобы я был в Роме? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает Ромы, — сказал Тотти.
Напомним, что Тотти выступал за Рому с 1992-го по 2017-й год. После окончания карьеры Франческо два года был директором клуба.
Ранее сообщалось, что звезда туринского Ювентуса Поль Погба провалил допинг-тест на тестостерон.