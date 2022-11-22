Франция — Австралия. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

22 ноября, 08:10
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Франция начинает защиту титула чемпиона мира (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Франция начинает защиту титула чемпиона мира (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче первого тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Австралии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция — Австралия можно здесь

Поединок Франция — Австралия состоится в Эль-Вакре 22 ноября на стадионе Эль-Джануб. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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НВ
Фото: НВ

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать о сборной Франции перед матчем:

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  • вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы европейского отбора, опередив Украину, Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан;
  • лучший результат на чемпионатах мирах — победы в 1998 и 2018 годах;
  • одержала одну победу в последних шести играх во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих;
  • не сможет рассчитывать на звездного нападающего Бензема (травма).

Что нужно знать о сборной Австралии перед матчем:

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  • вышла на ЧМ-2022 после победы над Перу в плей-офф, куда попала благодаря 3-му месту в своей группе азиатского отбора;
  • лучший результат на чемпионатах мирах — выход в 1/8 финала в 2006 году;
  • выиграла пять последних поединков во всех турнирах;
  • не сможет рассчитывать на основного нападающего Бойла (повреждение).

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис — Павар, Упамекано, Конате, Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Австралия: Райан — Аткинсон, Райт, Роулз, Бехич — Хрустич, Муй, Ирвайн — Леки, Дьюк, Гудвин

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции

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