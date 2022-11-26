Франция — Дания. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 26 ноября, 11:30 В первом туре Франция разгромила Австралию (Фото:REUTERS/Issei Kato)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Дании.



Поединок Франция — Дания состоится в Дохе сегодня, 26 ноября, на стадионе 974. Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать про сборную Франции перед матчем:

разгромила Австралию со счетом 4:1 в первом туре;

выйдет в 1/8 финала ЧМ-2022 в случае победы;

одержала три победы в последних девяти играх при одном поражении и пяти ничьих;

не сыграют защитник Люка Эрнандес и полузащитник Коман ( травмы).

Что нужно знать про сборную Дании перед матчем:

сыграла вничью с Тунисом со счетом 0:0 в первом туре;

выйдет минимум на второе место в группе в случае победы;

потерпела два поражения в последних восьми играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;

не сыграет основной полузащитник Дилейни ( повреждение).

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Дания: Шмейхель — Андерсен, Кристенсен, Кьяер — Хойбьерг, Эриксен, Меле — Сков Ольсен, Дольберг, Дамсгор