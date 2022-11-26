Франция — Дания. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022
В первом туре Франция разгромила Австралию (Фото:REUTERS/Issei Kato)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Дании.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция — Дания можно здесь
Поединок Франция — Дания состоится в Дохе сегодня, 26 ноября, на стадионе 974. Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Франции перед матчем:
- разгромила Австралию со счетом 4:1 в первом туре;
- выйдет в 1/8 финала ЧМ-2022 в случае победы;
- одержала три победы в последних девяти играх при одном поражении и пяти ничьих;
- не сыграют защитник Люка Эрнандес и полузащитник Коман (травмы).
Что нужно знать про сборную Дании перед матчем:
- сыграла вничью с Тунисом со счетом 0:0 в первом туре;
- выйдет минимум на второе место в группе в случае победы;
- потерпела два поражения в последних восьми играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;
- не сыграет основной полузащитник Дилейни (повреждение).
Ориентировочные составы:
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру
Дания: Шмейхель — Андерсен, Кристенсен, Кьяер — Хойбьерг, Эриксен, Меле — Сков Ольсен, Дольберг, Дамсгор